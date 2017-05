Débat présidentielle 2017 : découvrez le plateau

publié le 03/05/2017 à 05:00

14 caméras, un duo de journalistes et deux candidats. Mercredi 3 mai à 21 heures, sur TF1, France 2 et BFMTV, Marine Le Pen et Emmanuel Macron confronteront leurs programmes pendant près de 2h20 au cours du seul et unique débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Sans public, et face à face, les deux candidats répondront aux questions de Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn, responsables des services politiques de France 2 et TF1.



Sur le plateau, qui se trouve dans un studio de la Plaine Saint-Denis, chaque détail a été passé en revue, de la température (entre 19 et 20°C), aux dimensions de la table (2,50 m de large), en passant pas le décor de fond, une image floutée du palais de l'Élysée. "Nous voulons montrer au téléspectateur ce qu'il aimerait voir s'il était sur le plateau", a expliqué le réalisateur, Tristan Carné.