L'artisanat français redresse la tête

et La rédaction numérique de RTL

publié le 03/05/2017 à 07:24

Catherine Élie nous explique que la situation du secteur de l'artisanat est "encourageante", un constat permis par des indicateurs très positifs. Tout d'abord, le nombre d'entreprises qui continue à augmenter, pour atteindre 1.3 million. L'activité, elle, se stabilise dans la durée après "des années difficiles entre 2012 et 2015". Si de nombreuses faillites avaient été enregistrées sur cette période, le nombre de défaillances a chuté de 11% en moyenne en 2016.



Une situation qui reste cependant "fragile" selon Catherine Élie, qui confie que la tendance est variable en fonction des régions. "C'est mieux en Ile-de-France, c'est mieux dans la région méditerranéenne, c'est mieux en Bretagne, mais c'est toujours dans le rouge dans les Hauts-de-France, en Normandie ou dans la région Centre". L'artisanat est un secteur particulièrement important de l'économie française, puisqu'une entreprise sur trois en fait partie, et cela partout sur notre territoire et en particulier dans les territoires ruraux.

"Globalement, l'artisanat suit l'évolution de l'économie" estime Catherine Élie, qui rappelle que les indicateurs positifs de celle-ci se répercutent automatiquement dans le secteur. C'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y a le plus d'emplois salariés au sein des entreprises artisanales : 277 personnes sur 10.000 travaillent pour une entreprise artisanale (alimentation, bâtiment, fabrication pour l'industrie...).