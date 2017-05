Les robots vont tuer 70% des emplois dans les pays en voie de développement

publié le 03/05/2017 à 07:17

Dans ce dossier, qui est l'un des plus débattus, on est en train de passer des théories au constat. Entre 1990 et 2007, le déploiement des robots aura eu un effet massif sur l'emploi. Outre-Atlantique, 670.000 emplois industriels ont été détruits. Ce fut la conséquence de la multiplication par quatre du nombre de robots installés. En moyenne, l'implantation d'un robot pour 1.000 salariés fait disparaître cinq à six postes de travail.



Si la Banque mondiale s'inquiète, c'est que depuis 2007 les technologies de robotisation se sont profondément sophistiquées. Depuis peu, l'intelligence artificielle s'attaque aux métiers de services, comme l'assurance, la banque, le journalisme ou la comptabilité.