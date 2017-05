Le journal de 7h : Apaisement entre Emmanuel Macron et le MoDem

publié le 13/05/2017 à 07:42

L'heure est à l'apaisement entre le Modem et "la République En marche" après quelques heures de surchauffe. Un projet d'accord pour les investitures aux législatives a été trouvé selon François Bayrou. Les déclarations musclées du président du MoDem ont, semble-t-il, porté leurs fruits. Après 8 heures de tractation au bureau politique du MoDem, François Bayrou et le nouveau président élu ont signé l'armistice. "Heureusement, la raison l'a emporté. Je pense qu'Emmanuel Macron a expliqué à un certain nombre des cadres qui l'entourent, que cela n'était pas l'accord que nous avions trouvé", a-t-il résumé en sortant de la réunion vendredi soir.



Le nombre d'investitures limité à 40 a été rehaussé et quelques sacrifices consentis. À l'image de l'ancien conseiller de la communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, a finalement renoncé à se présenter en île-et-Vilaine. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à son QG du 15e arrondissement, à Paris. Il doit prononcer un discours à huis clos devant les candidats de La République En Marche déjà investis pour les législatives.

À écouter également dans ce journal :

- Selon les informations RTL, Alain Juppé et Emmanuel Macron se seraient parlé vendredi 12 mai. Pas d'accord de gouvernement selon le maire de Bordeaux, mais pourquoi pas une présence de Juppéistes au sein de l’exécutif. Le maire Les Républicains du Havre Edouard Philippe est même pressenti pour Matignon.

- La passation de pouvoir au sommet de l'État d'Emmanuel Macron a lieu dimanche 14 mai, lors d'une cérémonie avec François Hollande à l'Élysée. Pendant ce temps, les ministres font leurs cartons.



- Le certificateur des prothèses PIP (Poly Implant Prothèse) va devoir verser 60 millions d'euros à 20.000 plaignants.



- Une cyber attaque de grande ampleur suscite l'inquiétude dans le monde entier. Plus de 75.000 attaques informatiques ont été recensées dans 99 pays, selon la firme de sécurité Avast.



- Une ferveur immense a accueilli le pape François au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, au Portugal. Au moins 400.000 fidèles étaient présents sur ce lieu de pèlerinage où, il y a cent ans, très exactement, 3 jeunes bergers auraient vu apparaître la Vierge Marie.



- L'Ukraine accueille la finale de l'Eurovision ce samedi 13 mai. La France sera représentée par la chanteuse Alma et son titre "Requiem".



- Rugby : le Stade Français remporte le Challenge européen en dominant les Anglais de Gloucester (25-17)



- Football : Pas de multiplex ce samedi soir, car la 37ème journée de Ligue 1 aura lieu dimanche 14 mai.



- Formule 1 : Les essais qualificatifs du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone ont lieu ce samedi 13 mai.



- Tennis : les Français Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome qui débute dimanche 14 mai.