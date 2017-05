publié le 13/05/2017 à 00:12

La tension semble s'estomper entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Après avoir vertement critiqué la liste provisoire de La République En Marche pour les législatives, le président du MoDem a annoncé vendredi 12 mai, tard dans la soirée, avoir trouvé un projet d'accord "solide et équilibré" avec le mouvement fondé par le président élu. "On a fait des pas en avant sur des questions extrêmement importantes pour l'avenir de la majorité", a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue d'un bureau exécutif de son parti, précisant que l'accord devait encore être avalisé par le parti d'Emmanuel Macron samedi 13 mai, et se montrant optimiste.



Jeudi 11 mai, le maire de Pau avait fait savoir que la liste des 428 candidats de La République En Marche n'avait pas obtenu son "assentiment" ni celle du parti centriste, avant d'en appeler au vainqueur de l'élection présidentielle pour "permettre des investitures communes". L'élu avait annoncé dans la foulée la convocation d'un bureau politique vendredi soir afin d'évoquer la situation avec sa formation.

Lors de la présentation de cette liste de candidats, au cours d'une conférence de presse jeudi 11 mai, La République En Marche avait refusé de dévoiler le nombre de circonscriptions dévolues au MoDem. Le secrétaire général Richard Ferrand a préféré mettre en avant les promesses tenues en matière de renouvellement et de parité pour les 428 investis.

.@bayrou : "Je considère que nous avons progressé, que nous avons fait des pas en avant". #Législatives2017 #MoDem #EnMarche — Mouvement Démocrate (@MoDem) 12 mai 2017