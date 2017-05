publié le 12/05/2017 à 20:19

Ce dimanche François Hollande achève donc son quinquennat ce dimanche et transmet donc les pouvoirs présidentiels à Emmanuel Macron. Il aura été le président le plus impopulaire de la Ve République, comment cela s'explique-t-il ? Alain Duhamel explique avoir "toujours été frappé entre le contraste saisissant entre le tempérament tellement tempéré de François Hollande et les réactions furieuses qu'il suscitait".



François Hollande n'a-t-il rien fait de positif tout au long de son quinquennat ? Pour l'éditorialiste, "bien sûr que si, il a été très efficace sur le plan militaire, diplomatique et européen sur la sortie de crise de la Grèce". Le problème c'est que tout commence à avoir de l'effet "au moment où il s'en va".

François Hollande a également eu du mal à incarner sa fonction, "il n'a pas vraiment incarné, assumé et ne s'est pas du tout théâtralisé", explique Alain Duhamel qui ajoute que le problème est "qu'il a été un président normal dans un pays qui se veut passionnément anormal, notamment en politique", conclut l'éditorialiste.