publié le 12/05/2017

Avant la grande finale de l'Eurovision diffusée en direct le samedi 13 mai sur France 2, Arte diffuse un documentaire dédié à la compétition sur 22h25. Intitulé Eurovisions, il revient sur tous les moments forts et les groupes emblématiques de l'événement musical du mois de mai. On en a fait du chemin, depuis 1956, où à l'époque seulement 10 pays étaient dans la course. Vous (re)découvrirez à cette occasion Lys Assia, la première gagnante de l'Eurovision, mais aussi les couacs comme en 1958 lorsque Catherine Langeais lance la soirée, alors que l'artiste italien chante déjà sur la scène.



Cette année-là, la France remporte l'Eurovision avec André Claveau. Deux ans plus tard, on gagne encore grâce à Jacqueline Boyer, la fille de Lucienne, qui chantait Parlez-moi d'amour. Et on gagne encore avec Isabelle Aubret en 1962. L’année suivante, on pense que c'est du tout cuit avec Alain Barrière, mais c'est une défaite, idem pour Guy Mardel en 1965, ce seront pourtant deux immenses succès.

Un tirage au sort a été organisé pour savoir qui diffusera l'émission en 1970. Cette année-là, on autorise le s groupes, et en 1974 les candidats peuvent chanter dans la langue de leur choix. On n'oublie pas Marie Myriam qui a bien sûr gagné en 1977, mais en 1976, la française Catherine Ferry termine 2e, avec son petit copain choriste, un certain Daniel Balavoine.

"Jours de sacre à l'Élysée" le dimanche 14 mai

Le dimanche 13 mai, France 5 diffuse le documentaire Jours de sacre à l'Élysée à 20h50. C'est complémentaire de l’actualité et vous vous coucherez moins bête en sachant toutes les petites histoires sur les jours de passation entre le sortant et l'entrant depuis 60 ans dans l'histoire de la République. C'est écrit et tourné par Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, d'après leur livre L'Élysée : Histoire, secrets, mystères, paru chez Plon (la formule enrichie vient de sortir.



On retient Valéry Giscard sidéré de constater que François Mitterrand se fiche des secrets qu'il lui dévoile, Jacques Chirac qui gaffe en raccompagnant en bas des marches François Mitterrand, ou encore Georges Pompidou qui enlève de son cou, le médaillon contenant le code nucléaire.