publié le 15/05/2017 à 18:53

L'arrivée d'un nouveau Premier ministre à Matignon suscite toujours des réactions. Mais cette fois, c'est un petit séisme avec la nomination d'Édouard Philippe. Au PS, Jean-Christophe Cambadélis a très vite réagi sur Twitter : "Maintenant, c'est clair : avec un Premier ministre de droite, le Parlement a besoin de gauche".



Au Front National, Marine Le Pen, redevenue présidente, estime que cette désignation d'Édouard Philippe confirme l'existence d'un système UMPS que l'on peut rebaptiser LREM. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il appelle à une nécessaire cohabitation.

La stratégie de déstabilisation d'Emmanuel Macron semble porter ses fruits : d'ores et déjà, une vingtaine d'élus de la droite et du centre demandent à leur famille politique de répondre à la main tendue par Emmanuel Macron. Parmi eux, Benoîst Apparu, Christian Estrosi, Fabienne Keller ou encore Thierry Solère. Ils évoquent un acte politique de portée considérable.

À écouter également dans ce journal :

- Tout était prêt depuis huit heures ce lundi 15 mai. Micros et tapis rouge : l'annonce de la nomination du Premier ministre était imminente. Elle a été imminente pendant sept heures. Ce n'est qu'à 15 heures que le nom du chef du gouvernement a été annoncé à l'Élysée, avec l'intervention lapidaire du secrétaire général Alexis Kohler. Puis, Édouard Philippe a succédé à Bernard Cazeneuve.



- Édouard Philippe a 46 ans. Il est le maire Les Républicains du Havre. Et il se définit tout net comme un homme de droite. Le nouveau Premier ministre a revendiqué lundi être un "homme de droite", soucieux avant tout de "l'intérêt général", tout comme l'a été "l'homme de gauche" Bernard Cazeneuve, son prédécesseur à Matignon.



- À un mois des législatives, c'est la désunion à tous les étages : le Front National va investir un candidat dans l'Essonne face à Nicolas Dupont-Aignan, son allié à la présidentielle.



- Par conviction ou par calcul, des électeurs ont choisi Emmanuel Macron. Mais imaginaient-ils qu'il nommerait un Premier ministre de droite ? Et qu'en pensent-ils ? À Nancy, cela chiffonne parfois, d'autres sont plus positifs.



- Sitôt Édouard Philippe nommé, Emmanuel Macron s'est envolé pour l'Allemagne. C'est le premier déplacement à l'étranger du nouveau président et le signal de son engagement européen et du rôle moteur du couple franco-allemand.