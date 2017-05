Emmanuel Macron nomme Édouard Philippe premier ministre

publié le 15/05/2017 à 14:53

L'annonce était initialement prévue à 8 heure, ce lundi 15 mai. Sept heures plus tard, Alexis Kohler, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, a annoncé qu'Emmanuel Macron avait nommé Édouard Philippe à Matignon. L'annonce a été lapidaire et a tenu en une seule phrase : "Le président de la République a nommé Édouard Philippe, premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement". Cette nomination était attendue mais pas une surprise. En effet, depuis l'élection du président de la République, le nom du juppéiste était donné comme favori. Le nom d'Édouard Philippe, député-maire Les Républicains du Havre et proche d'Alain Juppé, a circulé avec insistance durant le week-end. À 46 ans, il devient le plus jeune chef de gouvernement depuis Laurent Fabius en 1984.



À peine nommé par le président de la République, il aura la tâche de former un gouvernement dans les 48 heures. Ce choix est crucial pour le jeune président, qui doit convaincre de sa capacité à rassembler autour de son projet "ni de droite, ni de gauche" et se cherche une majorité avant les législatives des 11 et 18 juin. Cette nomination d'un premier ministre venu de la droite pourrait ainsi inciter certains, chez Les Républicains, à franchir le pas pour être candidats dans la majorité présidentielle.

Alain Juppé salut la nomination d'Édouard Philippe

Quelques instants après l'annonce officielle, Alain Juppé a réagi : Édouard Philippe a "toutes les qualités" requises. Il a d'ailleurs réitéré son soutien aux candidats Les Républicains pour les élections législatives. Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a déclaré : "Nous prenons acte de sa nomination, c'est une décision individuelle et non un accord politique. Nous sommes dans le temps législatif un temps où la clarté doit supplanter l’ambiguïté". Il a ensuite posé le dilemme qui s'impose aux Républicains : Va-t-il soutenir les candidats investis par La République En Marche pour les législatives ou les candidats Les Républicains ?". Mais pas question pour le président des Républicains d'envisager une exclusion du parti de nouveau premier ministre.

Selon Jean-Luc Mélenchon, "le vieux monde est de retour. La droite vient d'être annexée avec un premier ministre issu de ses rangs. Le Parti socialiste a été absorbé". À l'antenne de RTL, l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé, Gilles Boyer, affirmait que s'il était président de la République, il nommerait Édouard Philippe premier ministre. Il mettait ainsi en avant "l'expérience" du maire du Havre. Autre point souligné par le candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine : "Emmanuel Macron a placé son élection sous le signe de l'audace, expliquez-moi pourquoi il cesserait d'être audacieux au moment précis où il vient d'être élu".

Pourquoi nommer Édouard Philippe à Matignon ?

"Emmanuel Macron a réussi une grande partie de sa tentative de recomposition. Il resta à voir la composition du gouvernement mais c'est la première fois qu'un président de la République ne choisit pas un premier ministre issu de son camp. Tout est inédit dans cette affaire", note Elizabeth Martichoux. "Comment s'est fait la connexion entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? "Par inadvertance, ils étaient invités tous les deux à un dîner. Ils se sont présentés l'un à l'autre et ça a immédiatement accroché, ils ont passé la soirée ensemble, ne s'occupant absolument pas de leurs voisins ou de leurs voisines. Ils ont pris l'habitude de s'appeler et de discuter ensemble. Ils partagent beaucoup d'idées et aussi de méthode de renouvellement", indique Alain Duhamel. Le premier ministre ne sera pas un collaborateur du président de la République. "Emmanuel Macron expliquait vouloir mettre en place une gouvernance jupitérienne. Il veut laisser la conduite de la nation à son premier ministre", rappelle Benjamin Sportouch.

Il fallait quelqu'un de "politique, estime Alba Ventura. Le nouveau premier ministre est décrit comme étant serviteur de l'État et homme d'État de la part de ceux qui ont travaillé à ses côtés. Il est à la fois assez sûr de lui, mais a aussi une forme de simplicité dans la vie". Selon Alain Duhamel, "il ne faut pas regarder Édouard Philippe avec ce que Les Républicains en disent maintenant. C'est nettement, parmi les jeunes élus Républicains, l'un des plus brillants. C'est un très bon orateur, il a une forte personnalité, il est autoritaire".