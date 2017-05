publié le 15/05/2017 à 16:42

Pour Jean-Luc Mélenchon il n'y a plus de parti d'opposition. Depuis l'annonce de l'arrivée d'Édouard Philippe à Matignon lundi 15 mai, le porte-parole de la France insoumise considère que seul son mouvement politique peut être un véritable poids d'opposition au gouvernement en place. Il a réagi à la nomination du député-maire LR du Havre, à peine quelques minutes après l'annonce. "Le nouveau président de la République vient de prendre le commandement de toute la classe politique traditionnelle de notre pays, le vieux monde est de retour sous des habits tout neufs et bien jeunes, critique-t-il.



Citant tour à tour la droite qui "vient d'être annexée avec un premier ministre issu de ses rangs", puis le Parti socialiste qui "a été déjà absorbé", et enfin le Front national qui a "abandonné" ses électeurs selon lui, il fait un état des lieux sans nuance. Il ne reste que lui et la France insoumise en tant que "force cohérente, unie, autour d'un programme de gouvernement en face de monsieur Macron".

Il met alors le cap sur les élections législatives, appelant les électeurs à voter pour la France insoumise et clame : "Ne donnez pas les pleins pouvoirs à monsieur Macron et son premier ministre, une cohabitation est nécessaire".

Il met alors en garde contre un "césarisme" et "une autorité de la monarchie présidentielle toujours plus grande", qu'il estime "dangereux pour l'avenir du pays". "Permettez qu'une alternative vive dans notre pays, regroupez-vous autour de nous. Que chacun de vos bulletins de votes soit comme un balai pour les dégager tous", conclut-il.