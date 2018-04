publié le 16/04/2018 à 18:26

Le gouvernement justifie ce lundi après-midi, devant les députés, l'intervention française en Syrie. Un débat sans vote se tient actuellement à l'Assemblée nationale. Pendant 45 minutes, le chef du gouvernement a justifié les frappes françaises du week-end dernier sur le territoire syrien.



"Ce n'est pas un prélude à une guerre", a déclaré Édouard Philippe. "Mais aucune solution politique ne sera recherchée, tant que l'utilisation de l'arme chimique restera impunie".

Sur place en Syrie, les équipes de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques n'ont toujours pas pu entrer dans la ville de Douma pour enquêter sur l'attaque au gaz présumée du 7 avril dernier.

Damas et Moscou bloquent en évoquant des problèmes de sécurité. Ce soir, un débat plus polémique encore aura lieu à l'Assemblée nationale avec le début du débat "Asile et immigration" et peut-être les premières dissensions au sein du groupe La République En Marche.

À écouter également dans ce journal

Justice - Laura Smet allume le calumet de la paix. La fille aînée de Johnny Hallyday propose un accord à l'amiable pour l'héritage de son père. La partie adversaire, celle de Laeticia, n'a pas encore répondu.



Société - Les partiels qui devaient se dérouler à Nanterre sont reportés. L'université est bloquée par ceux qui protestent contre la réforme d'orientation des futurs bacheliers.



Économie - La SNCF va filialiser le fret ferroviaire, ce qui permettra de relancer cette branche très endettée. La grève à la SNCF reprend demain soir 20 heures jusqu'à vendredi matin 8 heures.



Politique - Les Français ne veulent pas financer une deuxième journée de solidarité pour aider les aînés. Une piste sérieuse pour Emmanuel Macron qui l'a évoquée hier soir lors de son interview télévisée. La CFDT évoque un "bricolage".