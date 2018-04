publié le 16/04/2018 à 16:39

Avec le retour du printemps et des températures élevées, les allergies aux pollens font leur grand retour. Nez qui coule, nez bouché, ronflements, éternuements, grattements dans la gorge ou le nez, conjonctivite, toux, crises d'asthme mais aussi urticaire, dermatite... Si vous reconnaissez ces multiples symptômes, il y a de fortes chances pour que vous ayez vous-même développé une allergie au pollen, aussi appelée "pollinose". Entre France, entre 10 et 20% des adultes sont concernés.



Pour limiter au maximum l'inconfort et éviter que les symptômes ne s'aggravent, il existe quelques réflexes à adopter au quotidien. En premier lieu, tenez-vous informé du risque d'allergie lié à chaque type de pollen dans votre département, afin d'adapter votre niveau de vigilance.



1 - Porter des lunettes et un chapeau

Porter des lunettes de soleil et un chapeau vous protégera non seulement des UV mais aussi en partie des pollens de bouleau et de graminées, qui se déposent en priorité sur les yeux et dans les cheveux.



2 - Se rincer les cheveux tous les soirs

En vous lavant les cheveux tous les soirs, ou du moins en les rinçant bien, vous éliminerez les pollens accumulés dans votre chevelure tout au long de la journée.



3 - Aérer son logement au coucher du soleil

Aérer sa maison ou son appartement est important pour renouveler l'air. Mais en cas d'allergie aux pollens, préférez plutôt ouvrir les fenêtres avant le lever ou après le coucher du soleil.



4 - Rouler les fenêtres fermées

Si vous circulez en voiture dans la journée, préférez rouler les vitres fermées. Cela permet de limiter la quantité de pollens présents à l'intérieur de l'habitacle. Soyez d'autant plus vigilant si vos trajets se font en ville : les pollens sont souvent plus allergisants dans les zones urbaines, où ils peuvent être couplés à la pollution atmosphérique.



5 - Évitez les longues promenades en pleine nature

Limitez vos sorties lorsque le risque d'allergie est élevé. Évitez également de pratiquer une activité sportive intense en extérieur sur cette période.



Si les symptômes liés à votre allergie persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Celui-ci pourra vous prescrire un traitement adapté pour réduire les effets de l'allergie (antihistaminiques, corticoïdes locaux..).