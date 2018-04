publié le 16/04/2018 à 16:24

Nuit tendue à Toulouse. Des échauffourées ont éclaté dimanche 15 avril dans la soirée, dans les quartier de la Reynerie et Bellefontaine, opposant une centaine de jeunes aux forces de l'ordre. 10 voitures et un engin de chantier ont été brûlés, et le commissariat de police de Bellefontaine a été visé par des jets de pierres.



Les violences, qui ont eu lieu peu avant minuit, n'ont "fait aucun blessé" et n'ont donné lieu à "aucune interpellation", a expliqué à l'AFP le commissaire Arnaud Bavois, directeur départemental de la sécurité publique. Plus de 100 policiers, CRS et gendarmes ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie ont du être mobilisés pour ramener le calme dans ces quartiers classés zone de sécurité prioritaire (ZSP).

Il y avait clairement une volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre Commissaire Arnaud Bavois Partager la citation





Le commissaire Arnaud Bavois décrit des scènes de "grandes violences", avec des jeunes qui ont incendié des voitures et voulant "prendre les policiers en guet-apens". "Il y avait clairement une volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça", a-t-il confié.

Nuit eprouvante pour les effectifs qui ont dû s'adapter et faire face à une situation atypique avec sang froid... Unité SGP condamne fermement ces agissements émeutiers et apporte son total soutien aux policiers Toulousains. — UNITE SGP OCCITANIE (@USGPOCCITANIE) 16 avril 2018

La tension était montée dans l'après-midi dans le quartier, après le contrôle d'une femme voilée refusant de se soumettre aux vérifications de la police, selon le commissaire Bavois. Une rumeur, selon laquelle des gardiens de la prison de Seysses, au sud de Toulouse, auraient été à l'origine du décès d'un détenu la veille, aurait également pu participer à attiser les violences. L'homme décédé en prison samedi 14 avril s'est en fait suicidé, affirme le commissaire.

Un "dispositif conséquent" prévu pour la nuit prochaine

Sur Twitter, le maire (LR) de Toulouse Jean-Luc Moudenc a condamné "fermement les violences urbaines (...) qui portent d'abord préjudice aux quartiers eux-mêmes" et a apporté son "soutien aux forces de l'ordre".



Un "dispositif conséquent" a été prévu pour la nuit du lundi 16 avril, afin d'éviter tout nouveau débordements. La Reynerie et Bellefontaine se situent dans le quartier du Grand Mirail, en proie au trafic de drogue et aux règlements de compte. Le quartier, visité par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb le 9 mars dernier, a été retenu par le gouvernement pour l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien.