Le futur de Javier Pastore s'inscrira-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Si les rumeurs de départ, notamment vers l'Inter Milan, enflent depuis plusieurs semaines, les dernières déclarations du milieu de terrain argentin ne font que les alimenter. "Ça fait longtemps que je suis ici, je ne sais pas si le club veut encore me garder", a déclaré celui qui s'est illustré dimanche 15 avril face à Monaco (7-1) mais qui n'a "pas les idées claires" sur son avenir.



"On ne sait pas qui va arriver, ou si Unai va rester", a indiqué Javier Pastore à propos des incertitudes qui planent sur l'identité du futur coach parisien. "On a des doutes aussi, mais je ne pense pas à ça, ça peut changer d'un jour à l'autre, donc, on va attendre le moment juste pour parler avec tout le monde", celui qui est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2019.

"À chaque fois qu'on gagne, on réfléchit sur quoi faire. C'est joli d'être ici. Depuis que je suis arrivé, le club, les joueurs ont beaucoup changé, on a gagné des titres. J'ai encore un an de contrat, on va voir avec le club ce qu'on va faire, ce qui est la meilleure chose pour le club et pour moi-même."

"On a besoin de parler de beaucoup de choses, ça fait longtemps que je suis ici, je ne sais pas si le club veut encore me garder", a encore observé l'Argentin.



"C'est normal que le club qui a des ambitions très grandes veuille prendre de nouveaux joueurs. Si c'est à ma place, c'est normal que celui qui va arriver ait plus de possibilités (de jouer). On n'a pas encore les idées claires sincèrement", a-t-il conclu.