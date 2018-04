Syrie : Donald Trump annonce qu'une opération militaire est en cours

et AFP

publié le 14/04/2018 à 03:18

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi 14 avril qu'une opération militaire était en cours contre la Syrie, avec la France et le Royaume Uni, pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils. Le président

américain a affirmé que les trois alliés se battaient contre "la barbarie".



"Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume Uni, nous les remercions tous les deux", a dit le président, qui s'exprimait à la Maison Blanche. Il a promis que l'opération durera "aussi longtemps. Plusieurs fortes explosions ont été entendues samedi avant l'aube dans la capitale syrienne Damas survolée par des avions, a constaté une correspondante de l'AFP, tandis que la télévision d'État dénonçait une "agression américaine" en Syrie "en coopération avec la France et la Grande-Bretagne".



Donald Trump a aussi mis en garde l'Iran et la Russie contre leurs liens avec la Syrie. Il a exhorté la Russie à quitter la "voie sinistre" du soutien au régime syrien et a affirmée que la Russie avait "trahi ses promesses" sur l'élimination des armes chimiques de la Syrie.



Le président américain avait averti plus tôt dans la semaine la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien. Les États-Unis ont affirmé vendredi 13 avril avoir "la preuve" que le régime syrien avait utilisé des armes chimiques contre sa population près de Damas et ils ont poursuivi activement les consultations avec leurs alliés sur les frappes punitives promises par Donald Trump.