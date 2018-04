publié le 14/04/2018 à 01:57

Les États-Unis ont affirmé vendredi avoir "la preuve" que le régime syrien avait utilisé des armes chimiques contre sa population près de Damas et ils ont poursuivi activement les consultations avec leurs alliés sur les frappes punitives promises par Donald Trump. Il s'est entretenu à ce sujet avec Emmanuel Macron.



Tout en se disant convaincus de la responsabilité du régime de Bachar al-Assad dans l'attaque qui a fait plus de 40 morts à Douma, les Occidentaux ont semblé temporiser ces dernières heures face aux craintes d'une "escalade militaire totale" en Syrie, selon les termes du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et aux menaces de riposte de la Russie. Selon le Wall Street Journal, citant notamment des responsables de la Maison Blanche, les responsables américains débattent encore de l'ampleur à donner à une opération militaire contre le régime de Damas.

Soutien diplomatique et militaire du régime Assad, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde, vendredi 13 avril, Emmanuel Macron contre tout "acte irréfléchi et dangereux" en Syrie, qui pourrait avoir des "conséquences imprévisibles".

Donald Trump souhaite des représailles plus vastes que les options présentées par ses conseillers et serait "mécontent". Il aurait fait part à son ministre de la Défense Jim Mattis de son souhait de frapper non seulement la Syrie mais aussi de punir ses alliés, à savoir la Russie et l'Iran.



Si Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, avait affirmé qu'aucune "décision finale" n'avait été prise concernant de possibles frappes punitives, le Département d'État américain a assuré avoir "la preuve" de l'utilisation d'armes chimiques dans la Ghouta orientale. "Nous savons avec certitude qu'il s'agissait d'une arme chimique", a affirmé sa porte-parole Heather Nauert. Pressée par les journalistes qui lui demandaient si on pouvait dire que les États-Unis avaient la preuve que le régime d'Assad avait mené l'attaque, elle a répondu: "Oui".