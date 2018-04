et Éléonore De Marnhac

publié le 16/04/2018 à 09:46

Vendredi 13 avril, la justice a validé le gel des biens immobiliers français de Johnny Hallyday, mais n'a pas autorisé de droit de regard sur l'album posthume que demandaient Laura Smet et David Hallyday, les aînés du chanteur.



S'engage maintenant la bataille de fonds sur l'héritage de Johnny Hallyday, ses deux aînés contestant le testament de leur père. Emmanuel Ravanas, avocat de Laura Smet, a ainsi eu accès au trust constitué par Johnny de son vivant et il l'affirme, Grégory Boudou, frère de Laeticia Hallyday y a bien figuré. "On a menti à la France" déclare ainsi l'avocat, faisant référence à l'interview de cette dernière dans le Point.

Emmanuel Ravanas est également revenu sur le statut de Jade et Joy. Selon lui, "elles sont héritières sur le papier mais ne reçoivent rien" et d'ajouter "elles n'ont aucune certitude juridique d'hériter de quoi que ce soit". Et selon lui, "c'est un point essentiel pour Laura Smet" qui souhaite que "ces deux sœurs puissent elles aussi recevoir une partie du patrimoine".

Par ailleurs, Emmanuel Ravanas l'affirme, David Hallyday et Laura Smet sont prêts à un arrangement avec Laeticia Hallyday. Il souhaite d'ailleurs que d'ici le 15 juin prochain, jour où Johnny aurait eu 75 ans, les deux camps aient "réussi à trouver un point d'équilibre".