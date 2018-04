publié le 10/04/2018 à 18:25

Il a retrouvé une totale liberté d'expression. François Hollande publie demain, mercredi 11 avril, son livre Les leçons du pouvoir. Un ouvrage qu'il a commencé à rédiger dès la fin de son quinquennat pour faire le point et raconter l'histoire telle qu'il l'a vécue. L'ancien président évoque les succès, les souvenirs et les regrets aussi. François Hollande avait visiblement très envie de s'expliquer. Ce livre, c'est d'abord un réglement de comptes assez féroce avec Emmanuel.



Un réquisitoire à la François Hollande, tantôt par allusions, tantôt plus cash. Sur la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron par exemple, l'ancien président explique qu'elle est héritée d'"une nostalgie de la monarchie". Sur son orientation politique, François Hollande estime qu'Emmanuel Macron "ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche".

Pour lui son successeur est clairement de droite. François Hollande refuse toujours d'utiliser le mot de trahison mais c'est tout comme quand il explique "qu'une rivalité doit s'assumer franchement, convenons, dit-il, qu'avec Emmanuel Macron, ce ne fût pas le cas ".

À écouter également dans ce journal :

- EMMANUEL MACRON - Emmanuel Macron veut réconcilier l'Église et l'État. Le chef de l'État était reçu lundi 9 avril au soir par la conférence des évêques de France, une première pour un président. Il a appelé à réparer le lien abîmé entre l'Eglise et l'État. La gauche s'est indignée. Jean-Luc Mélenchon a fustigé le discours d'un sous-curé. Benoît Hamon a lui dénoncé une atteinte sans précédent à la laïcité.



- NOTRE-DAME-DES-LANDES - Deuxième jour d'évacuation sur la ZAD dans une ambiance de plus en plus tendue. En cause : l'expulsion d'occupants de la ZAD qui ont une activité agricole et qui devraient théoriquement être autorisés à rester. Selon un dernier bilan, neuf gendarmes ont été blessés à la tête par des jets de pierres et on compte chez les Zadistes une vingtaine de blessés.



- JUSTICE - Il était le manager de Johnny Hallyday. Sébastien Farran est ce mardi soir en garde à vue. Il est entendu depuis 7 heures ce matin et son domicile parisien a été perquisitionné. Rien à voir avec Johnny et sa succession compliquée. Sébastien Farran est visé par une plainte de JoeyStarr.



- SNCF - La grève à temps partiel doit toucher les journées de vendredi et samedi, jours de départ pour les écoliers de la zone C. C'est aussi la seconde semaine de congés pour la zone A. Pour ceux qui n'ont pas d'autre solution que le train ou ceux qui avaient déjà acheté leurs billets, c'est un peu panique à bord. Mais bonne nouvelle : la SNCF garantit cent TGV minimum pour ces deux jours.



- IMPÔTS - C'est le printemps, l'heure de la déclaration d'impôts. Mais cette année, avec le prélèvement à la source, il y a du changement. Dès le 1er janvier prochain, votre impôt sera prélevé directement sur votre salaire. Ce sera une ligne de plus sur la fiche de paye mais dès aujourd'hui dans votre déclaration, vous devez choisir un taux d'imposition. Et là, c'est un peu 38 millions de contribuables et autant de cas particuliers.