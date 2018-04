Tout ce qu'il faut savoir sur le livre de François Hollande

publié le 08/04/2018 à 13:44

François Hollande s'est retiré de la vie politique, mais pas de la scène médiatique. Ce mercredi 11 avril sortira Les leçons du pouvoir, un livre où il fera le bilan de son quinquennat. L'ex-chef de l'État a prévu une grand tournée des médias pour en faire la promotion.



Mais que contient cet ouvrage, que peu de personnes ont pu lire en avant-première ? En effet selon Le Parisien, seuls ses très proches Michel Sapin ou encore Gaspard Gantzer ont eu accès à ses écrits, "pour éviter les fuites".

À l'intérieur de ce livre, on trouvera la liste de ses réussites, de ses erreurs de parcours, mais il sera également question d'Emmanuel Macron. L'ancien chef de l'État consacrera même un chapitre à son ministre de l'Économie devenu par la suite président, intitulé "Faire confiance", selon le JDD.

Valérie Trierweiler et Julie Gayet évoquées

Mais il y évoquera également et pour la première fois sa vie privée. Son ancienne compagne Valérie Trierweiler y figurera. L'un des proches de François Hollande a d'ailleurs promis que les mots qui lui sont consacrés seront "extrêmement subtils et classes", selon Le Parisien.



Autre indiscrétion, l'ex-Président a écrit son livre entièrement à la main. "Je l'ai fait par petits chapitres, sans suivre l'ordre chronologique. Ça va plus vite", a-t-il confié au quotidien francilien. On apprend également que l'ancien locataire de l'Élysée profitait de ses voyages dans les airs pour rédiger. "Le chapitre sur la social-démocratie, je l’ai rédigé d’une traite dans l’avion", a-t-il par exemple raconté.



Ironie du sort, c'est chez Stock, la maison d'édition qui avait publié "Un président ne devrait pas dire ça", des journalistes Stéphane Davet et Fabrice Lhomme, que le livre de François Hollande paraîtra. À l'époque, les écrits des deux journalistes du Monde avait fait grand bruit, et pour certains avait même précipité sa chute.