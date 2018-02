François Hollande va publier un livre pour défendre le bilan de son quinquennat

publié le 13/02/2018 à 12:06

François Hollande a couché sur papier son droit d'inventaire et veut tirer Les Leçons du pouvoir. C'est le nom provisoire qu'il aurait donné au livre qu'il est en train de terminer, selon une information de BFMTV. Dans le texte, l'ancien Président socialiste insistera sur les "erreurs" et les "réussites" de ses cinq années passées à l'Élysée, selon les termes d'un hollandais, et sans doute redorer le blason d'un quinquennat (2012-2017) peu épargné par la critique.



La publication du livre aux éditions Stock est prévue le 11 avril prochain, soit quasiment un an après son départ de l'Élysée et dans la foulée de l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste, prévue au printemps prochain.

La chaîne info ajoute que François Hollande, par ailleurs occupé à la direction de la fondation La France s'engage, "écrit son livre lui-même et à la main". L'ancien Président s'était déjà essayé à la rédaction d'un livre en 2012 avec Changer de destin. Il était alors un homme en campagne.