Grève SNCF : pourquoi on ne peut pas rendre les trains gratuits

et Éric Vagnier

publié le 10/04/2018 à 13:24

Les cheminots "pourraient décider que l'intégralité des usagers vont pouvoir user de moyens de transport parfaitement gratuits. Voilà un moyen de pression sur la SNCF." Invitée sur RTL mardi 10 avril, Marine Le Pen a demandé aux grévistes de "réfléchir à une autre forme d'action qui permettrait (...) d'exprimer leur mécontentement", sans "avoir de conséquences trop lourdes pour nos compatriotes les plus modestes".



La présidente du Front national reprend une proposition du syndicat SUD-rail et de la Fédération des usagers des transports et des services publics. Problème : la grève par gratuité est impossible à mettre en place, à moins de prendre de gros risques, pour les cheminots comme pour les usagers.

En 1989, les cheminots ont déjà tenté la grève par gratuité. Mais la "grève de la pince" s'est mal terminée : les contrôleurs impliqués ont été durement sanctionnés. Être à son poste de travail sans exercer les missions pour lesquelles on est payé est considéré comme une faute lourde. Un contrôleur qui n'est pas en grève ne peut donc pas refuser de contrôler les billets des voyageurs, sous peine de sanction.

Un problème d'assurance

De son côté la SNCF avance surtout l'argument juridique. Le billet de train est un contrat de transport entre l'entreprise ferroviaire et le voyageur, qui comprend notamment une assurance, en cas d'incident lors du trajet. Quelqu'un qui voyage sans billet n'est pas assuré s'il lui arrive malheur pendant son trajet.



Enfin, la gratuité pourrait poser un problème de sécurité. Un train sans billets, et donc en accès libre et sans places numérotées pourrait générer une forte affluence difficilement contrôlable.