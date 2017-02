publié le 17/02/2017 à 13:42

"C'est un mensonge éhonté", a déclaré Marine Le Pen ce vendredi 17 février. La chef de file du Front national a nié avoir avoué l'emploi fictif de son garde du corps au Parlement européen de Strasbourg à plus de 7.000 euros par mois. C'est pourtant ce qu'affirme un rapport de l'organisme anti-fraude de l'Union européenne, révélé par Marianne et Médiapart. Démenti formel de la part de la candidate à la présidentielle : "Je n'ai jamais reconnu quoi que ce soit devant des enquêteurs, que je n'ai d'ailleurs jamais vus", a affirmé Marine Le Pen qui déclare n'avoir jamais fait l'objet de la moindre audition de la part de l'Office antifraude.



Thierry Légier aurait touché plus de 7.500 euros par mois en tant qu'assistant parlementaire. Une instruction judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et Marine Le Pen a contre-attaqué en déposant une plainte à l'encontre du secrétaire général du parlement et du directeur de l'Olaf. Si elle était mise en examen, Marine Le Pen a déclaré qu'elle serait toujours candidate à l'élection présidentielle.

À écouter également dans ce journal

- Dans une interview accordée au Figaro ce vendredi 17 février, Emmanuel Macron déclare n'être finalement pas favorable à la dépénalisation du cannabis, contrairement à ce qu'il affirmait dans son livre "Révolution", sorti le 24 novembre 2016.

- L'arrivée de François Fillon à la mairie de Tourcoing (Nord) a été perturbée par plusieurs manifestants munis de casseroles.



- Une fusillade meurtrière a eu lieu dans la nuit du jeudi 16 février sur l'Autoroute en direction de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, faisant un mort. Les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte.



- L'association L214 a rendu publique la vidéo d'un abattoir des Yvelines où l'on y voit des porcs visés par des pistolets électriques.



- Pas de pic de pollution prévu samedi 18 février à Paris, car les conditions météorologiques sont de meilleure qualité.



- Près de 500 migrants ont franchi une immense barrière à la frontière entre une enclave espagnole au Maroc.



- La sœur du roi d'Espagne, Cristina, mis en cause dans "l'affaire Noos" a été relaxée, mais elle écope d'une amende de 160.000 euros. Son mari est condamné à six ans de prison.



- Alexis Pinturaultt est classé 3e à l'issue de la première manche du géant, vendredi 17 février.



- W9 est devenue la 2e chaine de France grâce au football : plus de 2 millions de personnes ont suivi la défaite de Saint-Etienne contre Manchester United (3-0)