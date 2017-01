INVITÉ RTL - Jean-Noël Carpentier se réjouit de l'installation prochaine de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs français.

> Abattoirs : "15% des animaux sont mal étourdis avant d'être abattus", regrette un député Crédit Image : Mathieu Lopinot Crédit Média : Bernard Poirette Télécharger

par Bernard Poirette , Ludovic Galtier publié le 14/01/2017 à 09:25

Si les sénateurs suivent les députés, des caméras de vidéosurveillance seront installées dans les 263 abattoirs français dès le 1er janvier 2018. Invité de RTL ce samedi 14 janvier, Jean-Noël Carpentier, membre de la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs, se réjouit de l'adoption de la disposition, portée par les radicaux de gauche, par l'Assemblée nationale. "C'est une bonne nouvelle, parce que c'est indispensable d'avoir un peu plus de dignité dans ces abattoirs. Il y a près de 3 millions de bêtes qui sont abattues chaque jour. Il y a eu des contrôles il y a quelques années (qui ont montré que) 30% des abattoirs ne respectaient pas la législation."



Selon le député du Val d'Oise, "15% des animaux sont mal étourdis avant d'être abattus". Avant de juger que les caméras "sont un moyen indispensable" pour endiguer le problème. "On a pu porter une loi extrêmement efficace, malgré certains lobbys de l'industrie agroalimentaire", précise-t-il.



Les caméras de vidéosurveillance devront être installées par les abattoirs. "Cette image pourra être contrôlée par les services vétérinaires et par les responsables de la protection animale". Par ailleurs, le député le garantit aux salariés de ces établissements : les employeurs n'auront pas accès aux images. "La direction ne peut pas utiliser ces images, et certainement pas pour fliquer les salariés (...) C'est un faux débat, ce n'est pas du tout l'objet de cette loi."