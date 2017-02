publié le 17/02/2017 à 08:35

Des cochons frappés, électrocutés dans la rampe qui les mène au dispositif de gazage. L'association L214, qui s'est fait connaître pour son combat contre la maltraitance animale, a révélé de nouvelles images insoutenables de torture animale tournées au sein de l'abattoir de Houdan, dans les Yvelines. Un extrait a été diffusé dans l'émission d'investigation de France 2, Envoyé Spécial, jeudi 16 février. Malgré des actes de maltraitance incontestables, le service vétérinaire n'a noté que peu d'irrégularités dans son rapport plutôt bienveillant. Aucune sanction n'a d'ailleurs été prise à l'égard de l'établissement et des employés.



Le comédien Guillaume Meurice, à qui l'association a fait appel pour commenter les images et sensibiliser le grand public, précise par exemple que si le service vétérinaire a noté que "le nombre de cochons peut être supérieur à la capacité maximale de la porcherie", il fait seulement état de "non conformité mineure". Il relève seulement "quelques gestes inappropriés" et regrette que "la stimulation avec une rame plastique (soit) souvent inutile et désordonnée." Les images montrent pourtant la violence avec laquelle les cochons sont frappés sur toutes les parties du corps.

Ces nouvelles images révoltent Brigitte Gothière, porte-parole de l'association. "Ces nouvelles images glacent le sang. Cet abattoir dispose de caméras de contrôle vidéo (l'un des premiers en France à avoir été équipé de ce dispositif vidéo, ndlr), ce qui n’est en rien un rempart à la maltraitance des animaux en abattoir (...) Les tentatives pour rendre les abattoirs éthiquement acceptables sont vaines. Une question devient inévitable aujourd’hui : faut-il encore manger les animaux ?", lance-t-elle sur le site de l'association. L214 n'en est pas à son coup d'essai : des actes de maltraitance animale ont été constatés dans huit abattoirs français ces quinze derniers mois.