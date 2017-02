publié le 16/02/2017 à 22:05

François Fillon ne lâchera rien. Alors que le parquet financier a écarté toute possibilité de classement sans suite, le candidat de la droite à la présidentielle a assuré qu'il ne renoncerait pas à se présenter, même s'il venait à être mis en examen. "Nous avons affaire à quelqu'un (...) qui ne perçoit pas la réalité de la défiance des Français. Et de toute façon, il ne veut rien entendre des parlementaires et des cadres de la droite" qui lui susurrent de se retirer, analyse Gaël Brustier.



Mais pour le politologue, si les Français font généralement preuve de mansuétude à l'égard des personnalités politiques qui ont maille à partir avec la justice, ils sont moins "indulgents avec les privilèges". Or "même le peuple de droite n'en peut plus". Un électorat de droite qui se trouve également "prisonnier de la volonté de François Fillon, qui lui-même ne sait pas s'il pourra y aller ou pas"; ajoute Olivier Mazerolle.

Hémorragie vers le Front national

"Il a indiqué qu'il ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive", rappelle Clémentine Autin qui explique que la famille politique de François Fillon "risque d'être plombée" par "un candidat soupçonné de corruption". La codirectrice du trimestriel Regards se dit très étonnée que personne dans son camp "n'arrive à le débrancher". "Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans les 48 heures les premiers couteaux vont monter au créneau", glisse Patrick Chêne.

Ce n'est toutefois pas impossible que François Fillon gagne son pari et remporte la présidentielle. Le député de Paris gage que son renoncement engendrera "une hémorragie vers Marine Le Pen", explique Olivier Mazerolle.



On refait le monde avec :

- Clémentine Autain, codirectrice du trimestriel Regards,

- Olivier Mazerolle, journaliste,

- Patrick Chêne, journaliste,

- Gaël Brustier, politologue.