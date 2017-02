Le quotidien "El Hayat" a pris au sérieux un affirmation satirique du "Gorafi" attribuée à Marine Le Pen.

Crédit : Michel Euler/AP/SIPA Marine Le Pen, invitée de l'émission "Vie politique", le 11 septembre 2016

publié le 14/02/2017

"Je vais construire un mur entre nous et l'Algérie", titre le quotidien algérien El Hayat en une de son édition du mardi 14 février. Cette citation, attribuée à Marine Le Pen, est en fait apocryphe. Car si les journalistes l'ont bel et bien lue quelque part, elle provient du site parodique français Le Gorafi. Ce raté, relevé par Le Huffington Post Maghreb - Algérie, avait peut-être en effet un goût de déjà-vu qui a induit le quotidien en erreur.



L'idée de construire un mur fait bel et bien partie d'un programme présidentiel. Mais pas celui de Marine Le Pen, et il ne concerne pas l'Algérie. Ce projet est ardemment défendu par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui s'est engagé durant sa campagne présidentielle à édifier un mur entre le Mexique et le pays de l'Oncle Sam. Mais à ce jour, jamais encore la présidente du Front national n'a évoqué cette idée, même si au sein du parti frontiste, certains cadres ne semblent pas en désaccord avec le milliardaire américain.



Le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois avait par exemple déclaré, à propos du "Muslim Ban" que l'on était "dans un monde horrible, donc de temps en temps il faut prendre aussi des mesures d'autorité, quitte à choquer." Sur les ondes de Sud Radio, David Rachline avait également proposé "de rétablir notre souveraineté pour pouvoir contrôler qui est sur notre territoire, pas forcément en fonction des pays desquels ils viennent particulièrement."