Emmanuel Macron a-t-il une colonne vertébrale politique ?

Semaine mouvementée pour Emmanuel Macron. Le candidat à l'élection présidentielle est dans la tourmente après ses propos sur la colonisation française, qu'il a qualifiée de "crime contre l'humanité" lors de son voyage en Algérie. Le leader d'En Marche ! a surpris une nouvelle fois jeudi 17 février en déclarant dans les colonnes de l'Obs que l'on avait "humilié" les anti-mariage pour tous. Alors qu'Emmanuel Macron fait durer le suspens quant à son programme électoral, beaucoup de questions demeurent sur son positionnement idéologique.



"À mes yeux, il est à la fois un prototype et un pari", estime Alain Duhamel, pour qui Emmanuel Macron n'aurait pas eu une chance de pouvoir exister dans des conditions normales. "Mais nous sommes dans une telle période de bouleversements, de transgressions qu'il y a cette hypothèse". Pour lui, l'ancien ministre de l'Économie est un phénomène insolite de quelqu'un qui ne correspond pas aux critères habituels".

"Comme tout bon centriste, il veut être d'accord avec tout le monde" - Guillaume Roquette





Pour Guillaume Roquette, il y a un "paradoxe Macron". "En apparence c'est quelqu'un qui est en dehors d'un système. Il vient du monde du business, il ne croit pas au clivage gauche/droite, on l'impression d'avoir téléchargé un nouveau modèle de candidat. Et en même temps, sur le fond, c'est un centriste, social-libéral, ouvert à l'économie mondialisée". Mais le directeur de la rédaction du Figaro Magazine estime que le candidat est difficile à suivre sur le plan des convictions. "Comme tout bon centriste, il veut être d'accord avec tout le monde".

"Il est économiquement de droite et sociologiquement de gauche". Voilà comment Alain Duhamel décrit Emmanuel Macron. Économiquement de droite parce qu'il est pour une économie de marché. L'éditorialiste affirme même que "ce qu'il avait envie de faire au gouvernement et qu'il a toujours envie de faire sur le plan économique va plus loin que ce que la droite a fait jusqu'ici". En revanche, pour Alain Duhamel, les propos qu'il a pu tenir sur la colonisation "ne sont pas ceux d'un homme politique responsable candidat à l'élection présidentielle mais plutôt ceux d'un intellectuel de gauche engagé".

"Emmanuel Macron n'est pas un produit fini"

Guillaume Roquette le considère quant à lui comme libéral "dans tous les sens du terme" mais il le qualifie également de "relativiste", c'est-à-dire "qu'Emmanuel Macron considère que tout se vaut, dès lors que l'on pense quelque chose, on a le droit de penser et c'est légitime. C'est ce qui lui permet de dire 'on a maltraité les opposants au mariage pour tous' alors que lui est pour la procréation médicalement assistée. Ce grand écart est étonnant, et je trouve que souvent ses propositions ressemblent à une mauvaise copie de Sciences-Po, où il dit 'je suis ni pour ni contre'", ajoute l'éditorialiste.



"Ce n'est pas un produit fini" tranche Alain Duhamel, "il est en train de se construire. Il faut le regarder comme quelqu'un qu'on ne rencontre que dans les périodes d'énormes bouleversements".