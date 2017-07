publié le 20/07/2017 à 13:40

Emmanuel Macron est sur la base aérienne d’Istres ce jeudi 20 juillet, avec à ses côtés le nouveau chef d’état major des armées, le général Lecointre. Les moindres détails ont été scruté dans ce climat de tensions entre le président, le chef des armées et les militaires, au lendemain de la démission du général Pierre de Villiers.



Le chef de l’État est apparu détendu, souriant, intéressé. Il veut tourner la page au plus vite. Emmanuel Macron est là pour faire retomber la pression : poignée de main appuyée avec le général Lecointre, revue des troupes puis visite de la base. Le président sourit beaucoup, s’arrête en permanence pour serrer les mains des militaires. Il s’intéresse au quotidien et multiplie les questions.



Emmanuel Macron n’est pas pressé, il va passer le temps qu’il faut. Il veut montrer que malgré la polémique, l’armée reste sa priorité. Il va s’adresser aux troupes et leur promettre à nouveau que les engagements budgétaires seront tenus d’ici 2022.



À écouter également dans ce journal

- Les obsèques du juge Lambert ont été célébrés ce jeudi 20 juillet au Mans. 300 personnes étaient là, sa famille au premier rang. Dans une lettre publiée par L’Est Républicain, il affirme ne plus vouloir se battre dans l’affaire Grégory.

- C’est bientôt le décollage pour la future compagnie à bas coût d’Air France. Son nom sera Joon, cette nouvelle compagnie proposera des vols moyens courriers et des long courriers. La cible, c’est les millennials, elle va beaucoup miser sur le digital.



- Les états généraux de l’alimentation se sont ouverts à Bercy ce 20 juillet. Objectif : permettre aux agriculteurs de mieux vivre, freiner la guerre des prix et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Mais il y a comme un bémol, il manque les têtes de gondole : Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, Agnès Buzin, la ministre de la Santé et Emmanuel Macron ne viendront pas ce 20 juillet.



- Alain Delon a demandé un permis de visite à la maison d’arrêt de Villepinte pour rencontrer un vieil ami, Marc Hornec. C’est un parrain présumé du grand banditisme, il a été mis en examen et incarcéré dans le cadre d'une affaire d'extorsion de fonds en avril dernier.



- La SNCF lance une grande consultation à partir du samedi 22 juillet. 400 gilets rouges iront à la rencontre de près de 40 000 clients dans 15 gares pour les interroger sur le groupe SNCF.