Croyant son micro éteint, une députée REM critique ses collègues

publié le 20/07/2017 à 11:40

Un micro coupé quelques secondes trop tard et c’est l’ambiance au sein du groupe La République en marche (REM) à l’Assemblée qui est révélée… Et le constat n’est pas très flatteur. Mercredi 19 juillet, alors que la séance de la commission des lois est suspendue, Yaël Braun-Pivet, sa présidente, critique l’attitude de ses collègues députés. La commission débat en ce moment du projet de loi de moralisation de la vie publique, des séances qui sont diffusées sur internet en direct.



La députée des Yvelines se penche vers Stéphane Mazart, co-président de la commission, qui lui, souffle, visiblement agacé aussi. Elle ne mâche pas ses mots : "Attends, on a une responsable de texte [Paula Forteza, députée des Français de l'étranger, ndlr] qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue."



Yaël Braun-Pivet soutient ensuite Naïma [Moutchou, cheffe de file des députés REM pour la commission], qui "fait ce qu’elle peut". Avant de reprocher à son groupe politique son apathie : "On a un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré".

Ces reproches rejoignent, paradoxalement, ceux de l’opposition, qui a déjà critiqué à plusieurs reprises le silence des députés la République en marche, notamment lors de l'examen de la réforme du Code du travail par ordonnances.