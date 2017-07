Le Sénat dénonce l'état du patrimoine immobilier de l'armée

publié le 20/07/2017 à 11:56

La publication fait écho à l'actualité. Au lendemain de la démission du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, en désaccord avec la baisse des crédits budgétaires alloués à la défense, Le Parisien dévoile un rapport rédigé par la commission des Finances du Sénat, faisant état du patrimoine immobilier de l'armée, qui serait "proche de l'insalubrité".



Selon les informations du quotidien, le parc immobilier de l'armée, particulièrement les hébergements comme les casernes, seraient "extrêmement dégradés, voire proches de l'insalubrité". L'État est le plus grand propriétaire foncier français et l'armée possède l'un des patrimoines immobiliers les plus larges de l'État, rappelle Le Parisien.

À la base aérienne d'Orléans, certains bâtiments seraient devenus inutilisables en raison de leur condition "résultant d'un défaut de maintenance régulière". Au lycée militaire d'Autun, en Saône-et-Loire, des dortoirs sont dans la même situation, tout comme ceux du camp du deuxième régiment d'infanterie de Marine du Mans, selon les conclusions des sénateurs.



"Une variable d'ajustement budgétaire"

Le rapport de la commission des Finances du Palais du Luxembourg met ces dégradations sur le compte des stratégies budgétaires des dernières années. Si le budget affecté à l'immobilier de la Grande Muette a crû de 12% depuis 2008, il resterait malgré cela "une variable d'ajustement budgétaire du ministère des Armées".