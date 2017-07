publié le 20/07/2017 à 09:18

Permettre aux agriculteurs de vivre dignement et aux Français de manger sainement, c’est l’objectif des états généraux de l’alimentation. Ils commencent ce 20 juillet et vont durer cinq mois.



L’opération est lancée en grande pompe. 500 participants, cinq ministres dont le le chef du gouvernement et le président en personne pour clôturer cette première journée. Pour transformer l’agriculture, l’une des pistes, ce sont les circuits courts, comme à Wambrechies dans le Nord.

Ici, une quinzaine d’exploitants ont lancé leur magasin de vente directe sans intermédiaire et cela marche, ils ont créé 20 emplois. Ils se relaient désormais plusieurs fois par semaine entre leur ferme et ce magasin, toujours bien achalandé, selon les saisons. Chantal produit des pommes : "On a eu des années de galère avec les prix pratiqués par la grande distribution, ce n’était plus possible. Maintenant, on arrive à se dégager un salaire correcte", explique-t-elle.



À écouter également dans ce journal

- Un maire de Seine-et-Marne ne peut pas encadrer Emmanuel Macron. Le portrait officiel du chef de l’État qui doit être affiché dans toutes les mairies est un peu plus grand que celui de ses prédécesseurs. Il faut acheter un nouveau cadre et cela dans les 36 000 communes de France.



- Avant de se suicider, le juge Lambert avait envoyé une lettre au journal L’Est Républicain. Il y explique qu’il n’avait plus la force de se battre, face aux nouveaux "rebondissements" de l’affaire Grégory.



- Donald Trump célèbre ses six mois de présidence. Il souffre d’une très mauvaise image et n’a pas de quoi pavoiser. En six mois, pas une réforme législative ne porte sa signature, l'Obamacare est toujours en place.



- Sur le Tour de France, c’est ce 20 juillet ou jamais pour Romain Bardet. Après la 17e étape, Chris Froome est toujours en jaune et Rigoberto Uran a pris la deuxième place. Pour le directeur du Tour, tout va se jouer dans cette 18e étape avec une arrivée au col de l’Izoard.



- Max Gallo est décédé à l’âge de 85 ans, le 19 juillet. Il souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson. L’historien laisse plus d’une centaine d’ouvrages, sa saga sur le général de Gaulle a fait son succès.