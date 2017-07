La SNCF prépare son plan de bataille pour 2025

et Vincent Parizot

publié le 20/07/2017 à 11:08











A partir du 22 juillet, 400 gilets rouges iront à la rencontre de près de 40 000 clients dans 15 gares pour les interroger sur le groupe SNCF.



Quelle identité, quelles missions, quels engagements lui permettront de relever le défi de la concurrence en 2025 ? Le Groupe lance une vaste consultation en interrogeant voyageurs, autorités organisatrices, salariés, organisations syndicales...



Alors que les 250 000 salariés du Groupe sont invités à s’exprimer sur le sujet depuis le 3 juillet dernier, SNCF rencontrera les voyageurs dans les gares, dans les trains et sur le web à partir du 21 juillet pour recueillir leur avis.



L’originalité de la démarche consiste à permettre à chacun, clients comme salariés, d’accéder en temps réel aux résultats au fil de l’eau de la consultation.



PSA se lance dans la vente en ligne en France. Après avoir testé pareil procédé au Brésil et au Royaume-Uni, le groupe automobile français franchit aujourd'hui le pas dans l'Hexagone.

On y trouve tout le stock disponible des 3 marques (Peugeot-Citroën et DS) . Le client peut choisir dans ce stock et ensuite aller chercher sa voiture en concession.





Seriez-vous prêt à acheter votre voiture neuve en ligne ? : RTL vous invite à répondre à la question du jour !



Seriez-vous prêt à acheter votre voiture neuve en ligne ? Oui

Non