et AFP

publié le 19/07/2017 à 13:34

Il ne se sera passé que quelques heures entre le départ du premier et l'annonce de son remplaçant. Mercredi 19 juillet, Pierre de Villiers a dévoilé aux médias sa démission "acceptée" par Emmanuel Macron.



Quelques heures plus tard, c'est le nom du général François Lecointre qui est annoncé pour le remplacer et devenir le prochain chef de l'état-major des armées. Si son nom n'est pas connu du grand public, au gouvernement, son visage est familier. Il est en effet l'actuel chef du cabinet militaire du Premier ministre Édouard Philippe.

Âgé de 55 ans, issu de l'infanterie de marine, ce saint-cyrien a notamment servi au Rwanda pendant l'opération Turquoise puis en ex-Yougoslavie durant la guerre. D'après L'Opinion, il s'était alors fait remarquer lors de la prise du pont de Verbania à Sarajevo. Il avait rejoint Matignon en septembre 2016, où il avait été chef du cabinet militaire de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve.

"Un héros reconnu comme tel dans l'armée"

L'entourage d'Emmanuel Macron avait indiqué un peu plus tôt qu'"un seul nom" de remplaçant à Pierre de Villiers serait proposé par la ministre des Armées Florence Parly et qu'il y avait "pas eu d'hésitation sur le profil" du nouveau chef des armées. Le général Lecointre est "un héros reconnu comme tel dans l'armée", selon les mots du président de la République, rapportés par le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.



En nommant le général Lecointre, Emmanuel Macron n'a pas puisé dans le réservoir traditionnel des chefs d'état-major, parmi lesquels figurent actuellement le général Jean-Pierre Bosser (armée de terre), l'amiral Christophe Prazuck (marine) ou le général André Lanata (air), ainsi que le major général des armées Philippe Coindreau. Reste à voir si François Lecointre acceptera plus docilement les mesures prises par le gouvernement, notamment concernant le budget.