et Elizabeth Martichoux

publié le 21/03/2017 à 07:58

Au lendemain du débat où les cinq candidats favoris à l'élection présidentielle se sont affrontés sur le plateau de TF1, le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, n'a pas manqué d'attaquer la performance de la candidate du Front national. "J'ai été frappé par la faiblesse de Marine Le Pen", a-t-il lancé.



Pour Jean-Christophe Cambadélis, la candidate frontiste a fait preuve d'une "impréparation totale" et d'"une non maîtrise des sujets". "Pour la première fois, on a vu la leader du Front national pas au niveau, sur tous les sujets", a poursuivi le député. Marine Le Pen ne pense selon lui qu'au deuxième tour. "Elle pense ne pas avoir de compte à rendre", a-t-il estimé, soulignant qu'elle a raté son débat.

Si Marine Le Pen a raté son débat, qui a gagné ? "On vient ici pour défendre celui qu'on soutien (...) par principe, on n'est pas là pour soutenir les autres", a rétorqué le numéro 1 du PS, faisant référence au poulain du parti, Benoît Hamon. "Je pense que Benoît Hamon à la fois était solide et c'est le seul qui a éclairé l'avenir, a estimé le patron des socialistes. C'est le seul qui a parlé de la France de demain. Les autres étaient dans le régalien du moment, lui était dans le quotidien de demain".

Macron, Mélenchon...

Si Jean-Christophe Cambadélis a salué la performance de son candidat, il n'a en revanche pas manqué d'égratigner celle de l'adversaire Macron. "Il a surjoué une position centrale, a-t-il lancé. Je suis d'accord avec l'un, je suis d'accord avec l'autre, ce qui montre que ce serait un président, s'il était président, qui serait d'accord avec tout le monde mais qui n'aurait pas pour autant de colonne vertébrale".



Quant à Jean-Luc Mélenchon, le patron du PS ne mâche pas ses mots : "Jean-Luc Mélenchon porte une énorme responsabilité sur la division de la gauche, a-t-il lancé. Aux yeux du député de Paris, le candidat de la France insoumise a été un "bateleur". "Mais est-ce que pour autant il est juste, est-ce que pour autant il est convaincant, est-ce que pour autant les propositions qu'il fait à la France permettent à ce pays de se redresser ?", a-t-il égrainé. "C'est ça le débat, ce n'est pas simplement si on est bon ou si on a la manière de faire", a conclu Jean-Christophe Cambadélis.