publié le 21/03/2017 à 09:23

C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un tel débat est organisé avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les cinq candidats les mieux placés - selon les sondages - pour remporter la course à l'Élysée ont confronté leur programme et leur vision lundi 20 mars sur le plateau de TF1 pendant près de trois heures.



Aux yeux des téléspectateurs, c'est l'ex-ministre de l'Économie de François Hollande qui a été jugé le plus convaincant, pour 29% d'entre eux, si l'on en croit le sondage réalisé par Elabe pour BFMTV dans la soirée du 20 mars. Le candidat "En Marche !" est arrivé devant Jean-Luc Mélenchon qui a conquis 20% du public. Marine Le Pen et François Fillon, tous les deux empêtrés dans des affaires judiciaires, arrivent en troisième position, ayant convaincus 19% des électeurs qui ont suivi cette soirée de débat. Quant au candidat du Parti socialiste, qui arrive en dernier du classement, il n'a convaincu que 11% des téléspectateurs.

Projet pour la France, qualités pour être président...

L'institut de sondage s'est intéressé dans le détail à l'avis des électeurs. Ils sont en effet 30% à avoir juger qu'il a "le meilleur projet pour la France", devant le candidat Les Républicain (20%), la candidate frontiste (19%) et celui de la France insoumise (16%). Là encore, Benoît Hamon stationne en dernière position, à 14%. Le classement est sensiblement le même quand il a été demandé aux téléspectateurs lequel des candidats a le plus de qualités pour être président de la République. Emmanuel Macron grimpe à 31%, Fillon 24%, Marine Le Pen 17%, juste devant Jean-Luc Mélenchon à 15% et Benoît Hamon, plébiscité par 11% du public.

Et qui "comprend le mieux" les sondés ? Cette fois, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 26%, avec peu d'avance sur la candidate du Front national (24%), Emmanuel Macron (23%), François Fillon (14%) et Benoît Hamon (13%). En somme, sur les quatre questions posées aux sondés, Emmanuel Macron est arrivé trois fois en tête. Une belle performance surtout quand on sait qu'il était novice dans ce type d'exercice.