publié le 21/03/2017 à 00:40

"On a besoin d’Europe." Le candidat d'"En Marche !", Emmanuel Macron, qui accorde une grande importance à la politique européenne, a essayé de replacer celle-ci dans le débat du 20 mars qui s'est déroulé sur TF1 entre les cinq principaux prétendants à l'Élysée. L'ancien ministre de l'Économie s'est positionné comme "le seul qui se conforme à nos engagements européens". Au passage, il en a profité pour tacler le projet européen de Benoît Hamon qui consiste selon lui à "être pour l’Europe en disant 'les règles et les problèmes sont pour les autres'".



À l'international de façon plus large, Emmanuel Macron propose d'insister sur l'indépendance de l'État français sur le plan diplomatique. "Le mandat que m’aura donné le peuple français est celui de défendre son indépendance et sa sécurité, parce que je la défends sur le plan économique, loin de vos grands rêves", a-t-il adressé à Marine Le Pen, qui ironisait sur le discours de son adversaire.

Emmanuel Macron a insisté sur la question de la sécurité, proposant d'"investir dans notre défense" et de définir une "feuille de route diplomatique". Dénonçant les velléités d'interventionnisme de certains de ses adversaires, l'ancien ministre de l'Économie a fait de "la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, à l’intérieur et à l’extérieur" l'une des priorités, promet-il, de son mandat.