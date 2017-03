publié le 21/03/2017 à 00:38

François Fillon n’est pas un va-t-en-guerre. Dans la dernière tranche du Grand Débat de TF1, lundi 20 mars, le candidat des Républicains s’est élevé avec fermeté contre la politique extérieure de François Hollande. "Il faut beaucoup moins engager les armées que vous ne l'avez fait avec votre président, a-t-il lancé à Benoît Hamon. On n’est jamais autant intervenu autant depuis 25 ans que sous le mandat de François Hollande".





"Je ne crois pas que la France puisse assumer ces responsabilités-là. Elle doit choisir ses priorités, elle doit partager le fardeau avec les Européens", a expliqué le candidat gaulliste, en apportant tout de suite une nuance : "Je ne propose pas une défense européenne. Je veux que le France garde son indépendance mais rien n’empêche d’avoir une complémentarité avec nos partenaires européens".

"La politique française dans la lutte contre ce que vous appelez Daesh et que j’appelle État islamique est un échec", avait-il lâché un peu plus tôt, au cours d’un réquisitoire acerbe contre le bilan de François Hollande en matière de politique extérieure. "Nous avons laissé la Russie et à l’Iran, toute liberté pour régler la question syrienne", avant de reprendre à parti Benoît Hamon : "Le gouvernement auquel vous avez appartenu a livré des armes à des mouvements, dont il pensait qu’ils étaient modérés et qui, en réalité, étaient des jihadistes".