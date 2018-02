Laurent Wauquiez "est quelqu'un de cynique", lance Alain Duhamel

publié le 19/02/2018 à 19:57

Ces propos étaient tellement violents et injurieux qu'il était évident qu'il y aurait des répliques extrêmement dures. C'était même tellement évident que la question c'est plus de savoir s'il ne s'en doutait pas à l'avance.



En tout cas, on a vu les répliques : on sait que Nicolas Sarkozy a piqué une colère homérique quand Laurent Wauquiez l'a appelé, et qu'il a remis en place le président des Républicains comme cela ne lui était jamais arrivé dans sa vie.

On a aussi vu que Gérald Darmanin avait opté pour l'ironie glacée, ce qui veut dire que le calumet de la paix n'est pas près d'être fumé entre ces deux-là. Mais Laurent Wauquiez s'est aussi moqué des membres du bureau des Républicains. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'en une heure de cours, Laurent Wauquiez s'est fait un nombre record d'ennemis.

Un garnement dans une cour de récréation

La question est donc de savoir si cela arrive parce qu'il ne se contrôle pas, ce qui serait inquiétant. Ou si au contraire cela arrive parce qu'il se contrôle trop bien, ce qui serait encore plus inquiétant. Cet enregistrement confirme ce qu'est Laurent Wauquiez : c’est-à-dire quelqu'un qui est essentiellement un cynique. Il brandit l'image de sœur Emmanuelle, celle de l'amour et du respect, et se comporte à l'opposé de ça.



Laurent Wauquiez c'est quelqu'un qui est normalien, au Conseil d'État, et cultivé, mais qui parle avec 700 mots comme un garnement dans une cour de récréation. C'est quelqu'un qui est bon gestionnaire à la tête de sa région, mais qui utilise des arguments d'une démagogie sans fin.



Alors on dit que c'est du Trump. Donald Trump c'est quelqu'un de caricatural et assez dangereux, mais à sa manière il est sincère, et Wauquiez, je crois qu'il ne l'est pas. Les conséquences de ce qu'a dit Laurent Wauquiez, c'est qu'au lieu de rassembler, y compris parmi ses proches, il divise. Il ouvre aussi un espace à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.