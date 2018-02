publié le 05/02/2018 à 16:04

Laurent Wauquiez ne se fait pas des ennemis que dans le domaine de la politique. Le président des Républicains a fait l'objet de vives critiques de la part de l'association Asmae, fondée par Soeur Emmanuelle. Elle accuse le président des Républicains d'utiliser la religieuse, décédée en 2008, pour "donner du crédit à son image".



Pourquoi ? Laurent Wauquiez a assisté à un déjeuner-débat au Puy-en-Velay en Haute-Loire, le 2 février dernier. Il était organisé par l'association locale "Opération Orange de Sœur Emmanuelle". Cette association a été fondée en 1989 par le géographe Jean Sage, "compagnon de route de Sœur Emmanuelle", et par Sœur Sara, qui a été "très longtemps" aux côtés de la célèbre religieuse au Caire, selon l'entourage du président des Républicains.

"Laurent Wauquiez peut participer à tous les déjeuners qu'il souhaite, mettre tous les portraits possibles de la religieuse dans son bureau, depuis l'année passée rien n'a changé, il ne fait toujours pas partie des proches de Sœur Emmanuelle", a écrit Asmae dans un communiqué au ton virulent. L'association a promis de continuer, "tant que cela s'avérera nécessaire, d'expliquer qu'il n'y a jamais eu d'amitié ni de proximité" entre le dirigeant de droite et Sœur Emmanuelle.

Une relation conflictuelle depuis 2016

Asmae a déjà dénoncé à plusieurs reprises ce qu'elle considère comme une instrumentalisation de Sœur Emmanuelle par Laurent Wauquiez. En 2016, elle s'était offusquée qu'il aborde, à la télévision, son rapport avec elle à travers le sujet des migrants. Selon l'entourage du nouveau patron des Républicains, interrogé samedi 3 février par l'AFP, c'est l'association "Opération Orange de Soeur Emmanuelle" qui porte "l'action initiée par Soeur Emmanuelle", et une "rivalité" existerait entre elle et Asmae.



"Ce n'est pas un sujet sur lequel on va faire polémique. On sait quelle est l'association qui travaille, on sait quelle est l'association qui porte l'héritage de Soeur Emmanuelle", a-t-on affirmé de même source. Asmae est une "association qui se revendique de Soeur Emmanuelle, très parisienne dans son fonctionnement, et qui se fait connaître non pas sur le terrain mais par ses communiqués essentiellement", a critiqué l'entourage de Laurent Wauquiez.

C'est une polémique qui nous agace et qui l'agace lui-même, c'est stérile Patrick Cuinet, président d'"Opération Orange de Soeur Emmanuelle" Partager la citation





Interrogé par l'AFP, le président d'"Opération Orange de Soeur Emmanuelle", Patrick Cuinet, a expliqué : "Si Asmae n'aime pas Laurent Wauquiez, c'est leur problème, ce n'est pas le mien", tout en soulignant que son association est "apolitique et non confessionnelle". Le rendez-vous de vendredi était destiné à aider l'association à créer sa 14e antenne locale, "sous l'impulsion" du président des Républicains, a-t-il précisé. Au moment de la mort de la "petite sœur des pauvres" en 2008, Laurent Wauquiez lui avait rendu hommage, affirmant à cette occasion qu'il la connaissait "très bien" et l'avait rencontrée "au moins une dizaine de fois".



Dans un livre paru en 2006, il avait raconté avoir "de temps à autre", durant un séjour de plusieurs mois au Caire, donné des cours de français dans le lycée fondé par Soeur Emmanuelle, parallèlement à un travail à l'ambassade de France. Le président d'"Opération Orange de Soeur Emmanuelle" n'a pas souhaité se prononcer sur le degré de proximité qui pouvait exister entre Laurent Wauquiez et la religieuse. Elle "était très proche des gens qu'elle rencontrait, elle tutoyait tout le monde", a-t-il fait valoir. "C'est une polémique qui nous agace et qui l'agace lui-même, c'est stérile".