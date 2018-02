publié le 18/02/2018 à 17:57

Les propos polémiques tenus par Laurent Wauquiez lors d'un cours à l'EM Lyon, n'ont pas fini de faire des vagues. Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France, a vertement tancé le président des Républicains ce dimanche 18 février.



"Vous prenez les mots qui ont été dits là, ça pourrait être un des membres de la famille Le Pen : c'est la même tonalité, la même violence", a dénoncé le président des Hauts-de-France, qui a quitté LR après l'élection de Laurent Wauquiez. "Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté LR, c'est cette violence, ce cynisme en politique, je ne les supporte plus", a ajouté l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, invité de BFM Politique. Selon lui, "c'est pire que du Trump".

En cause, des extraits sonores diffusés vendredi soir par l'émission Quotidien, dans lesquels on entend notamment Laurent Wauquiez affirmer, devant les étudiants d'une école de commerce lyonnaise, que Nicolas Sarkozy "mettait sur écoutes pour pomper tous les mails, tous les textos", les portables des membres du gouvernement lors des Conseils des ministres.

Dans cet enregistrement, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes se dit également "sûr et certain" qu'Emmanuel Macron et ses équipes "ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition" contre François Fillon. Quant au ministre Gérald Darmanin, visé par une enquête pour abus de faiblesse, "il sait ce qu'il a fait" et "il va tomber", affirme Laurent Wauquiez.



"Une société politique en permanence dans cette violence-là, je ne veux pas y aller", a tancé Xavier Bertrand, convaincu que les déclarations de Laurent Wauquiez suivent une stratégie totalement "voulue", inspirée de Patrick Buisson ancien conseiller très droitier de Nicolas Sarkozy. "Je ne regrette pas d'être parti", a finalement ajouté Xavier Bertrand.