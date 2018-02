publié le 14/02/2018 à 20:31

Jean-Michel Blanquer a présenté sa réforme du baccalauréat. Est-ce une bonne mesure ? "Je crois que c'est une bonne réforme", déclare Alain Duhamel. Pour l'éditorialiste, "il fallait une réforme. Parce que le baccalauréat qui était jadis porteur de prestige et menait tout droit à l'enseignement supérieur, aujourd'hui, ressemble un peu à un certificat de fin d'études secondaires".



Une réforme indispensable pour Alain Duhamel, qui la juge "équilibrée". Car les élèves seront désormais jugés sur quatre épreuves écrites, dont deux obligatoires, et un oral, auxquels s'ajoute le contrôle continu. ""Ça va dédramatiser le baccalauréat, juge Alain Duhamel. On ne va pas tout jouer en quelques jours (...). Ça va individualiser le parcours scolaire", avec une vraie possibilité pour les élèves de "choisir les matières qui les intéressent".



La réforme du baccalauréat annoncée par Jean-Michel Blanquer mettra également l'accent sur l'oral. "La personnalité et le caractère, plutôt que la discipline et l'imitation", analyse l'éditorialiste. En ce qui concerne l'université, le système d'entrée devra également être réévalué. D'ailleurs, les deux réformes sont menées de front. Le tout devrait permettre de supprimer la sélection jugée "absurde" par Alain Duhamel.