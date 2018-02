Le service national universel, "un objet politique non identifié" dit Alain Duhamel

publié le 13/02/2018 à 19:36

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a confirmé mardi 13 février l'intention d'Emmanuel Macron d'organiser un service national universel obligatoire. A priori, c'est une bonne chose parce que c'est évidemment l'occasion de mettre sur pied un système de socialisation, d'apprentissage de la République, pour voir comment fonctionne la justice, comment ça se passe dans une entreprise, quels sont les droits d'un salarié... On sait que ce serait très utile.



Par ailleurs, c'est une occasion, tout le monde le sait, de mixité sociale qui n'existe que très imparfaitement dans le système scolaire, où il y a des filières et des établissements de statuts différents et qui à l'époque de la conscription militaire existait du moins pendant les trois mois de classes. Et puis ça correspond à l'idée d'Emmanuel Macron : "l'important ce n'est pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui".

La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est encore un objet politique non identifié. Est-ce que ce sera civil ou militaire ? Est-ce que ce sera une semaine ou un mois ? Est-ce que ce sera pour les adolescents ou pour les adultes ? On ne le sait pas encore, donc il est urgent d'attendre.