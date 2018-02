L'enregistrement de Laurent Wauquiez est-il un calcul politique ?

publié le 19/02/2018 à 17:13

Emmanuel Macron a "largement contribué" à démolir François Fillon, Nicolas Sarkozy a mis "sur écoute" ses ministres, Gérald Darmanin, un "Cahuzac puissance 10"... Laurent Wauquiez a taclé ces personnalités politiques, lors d'un échange avec des élèves de l'EM Lyon. Détail : ces propos ont été enregistrés et diffusés à son insu.



Le président des Républicains a annoncé des suites judiciaires. "Ces propos ont été tenus dans le cadre privé d'un enseignement, au cours d'une discussion libre avec des étudiants, parfois sur le ton de l'humour. Ce cours amenait notamment les étudiants à réfléchir sur les rumeurs et les fantasmes qui nourrissent la vie politique", a-t-il précisé.

Mais peu importe pour certains membres des Républicains, Laurent Wauquiez a été trop loin. Invité sur BFMTV, Xavier Bertrand a déclaré : "Vous prenez les mots qui ont été dits là, ça pourrait être un des membres de la famille Le Pen : c'est la même tonalité, la même violence". Et d'ajouter : "Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté LR, c'est cette violence, ce cynisme en politique, je ne les supporte plus. C'est pire que du Trump".

Des révélations "orchestrées" ?

Pour d'autres membres, les intentions de Laurent Wauquiez restent flous : comment est-il possible qu'à l'ère des réseaux sociaux et de la transparence, le président des République n'ait pas été plus méfiant. Virginie Duby-Muller, secrétaire nationale adjointe de LR, confie à Europe 1 avoir "l'impression que tout ça a été orchestré". Elle souligne le timing de ces révélations, "à un moment où Laurent Wauquiez enchaînait des séquences positives, qu'il s'agisse de L'Émission Politique, du Conseil national ou enfin des élections législatives partielles".



"Il y a encore débat sur la question de savoir si Wauquiez souhaitait ou non que ses propos soient rendus publics, estime Olivier Mazerolle, éditorialiste chez RTL. Mais quelle que soit l'hypothèse on ne voit pas quel bénéfice politique il pouvait en tirer. Aucun de ses adversaires ne pouvait rêver de le démolir avec autant d'efficacité qu'il ne l'a fait lui même à son encontre".



Arnaud Mercier, chercheur associé au CNRS et spécialiste en communication politique joint par L'Express, explique que "ce qui a fuité ne peut que le renforcer. Chez ses partisans, même s'il égratigne Nicolas Sarkozy, il se montre comme l'homme du parler vrai. Et chez ses opposants, il reste cet épouvantail outrancier, brutal, qui selon lui 'dérange'. En fait, quelque part, cet épisode souligne sa cohérence". Le spécialiste rejette toutes idées de calcul politique : "Je ne crois pas que Laurent Wauquiez atteigne un tel niveau d'intelligence machiavélique". Il ajoute néanmoins comprendre la "suspicion politique".