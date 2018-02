publié le 15/02/2018 à 19:46

Gérald Darmanin est visé par une seconde plainte, cette fois pour abus de faiblesse. Doit-il démissionner ? Juridiquement, non. Mais politiquement, c'est plus complexe que ça. Juridiquement non, parce qu'il y a une règle, qui n'est qu'une tradition, qui fait qu'un ministre ne doit démissionner que s'il est mis en examen. En revanche, s'il est mis en examen, il doit démissionner.



C'est déjà quelque chose de très dur, de sévère et même d'assez cruel puisqu'on peut être mis en examen et après dix ans de procédure, faire l'objet d'un non lieu. Ça s'est déjà produit. En l’occurrence, le ministre de l'Action et des Comptes n'est pas mis en examen, donc juridiquement il n'y a pas de raisons que le gouvernement lui demande de démissionner.

En revanche, politiquement, c'est plus compliqué. Quand on doit prendre la décision de partir ou de rester au gouvernement.

Cette fois-ci, c'est de la décision de Gérald Darmanin dont il s'agit. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs : sa propre image, sa capacité à exercer pleinement et sereinement sa fonction ministérielle et aussi à l'image globale de la majorité et de la politique. On sait très bien que dans ces cas là, certain - comme François Bayrou ou Marielle de Sarnez - ont décidé eux-mêmes de quitter le gouvernement.



Donc, en réalité, c'est dans la tête de Gérald Darmanin que cela doit se passer. On vit aujourd'hui dans une société où il y a trois justices parallèles et souvent conflictuelles : la justice des magistrats qui est auguste, lente et pas forcément infaillible, mais qui globalement est professionnelle et sérieuse ; il y a la justice des médias, rapide, cavalière et encore moins infaillible ; et la justice de l'opinion publique, sur les réseaux sociaux, qui compte de plus en plus et peut se prêter à n'importe quel fantasme ou accusation. Ces deux dernières justices sont aussi dangereuses qu'utiles.