publié le 05/04/2017 à 08:34

Moins de trois semaines avant le premier tour du scrutin, les onze candidats se sont affrontés mardi 4 avril dans un débat qui portait trois grands thèmes : "Comment créer des emplois ?" "Comment protéger les Français ?" et "Comment mettre en oeuvre votre modèle social ? ". Un débat ponctué de nombreux moments d'attaques. Les "petits" candidats ont enfin pu se faire entendre. Philippe Poutou,candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, interrogé sur la moralisation de la vie politique s'est exclamé : "Fillon, que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, c'est des bonshommes qui nous explique qu'il faut la rigueur et l'austérité et eux-mêmes piquent dans les caisses publiques".



Autre moment clé de ce débat, celui entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à propos des crèches de Noël dans les mairies : " Ce sont nos traditions" a expliqué la candidate du Front national à Jean-Luc Mélenchon, "je sais qu'elle vous dérange et vous horripile", ce à quoi le candidat de la France insoumise lui a répondu fermement : "60% des Français n'ont pas de religion alors fichez-nous la paix avec la religion".

À écouter également dans ce journal

- Front national : Enquête préliminaire ouverte à Lille sur des soupçons d'emplois fictifs époque 2010 2015. Les magistrats soupçonnent la candidate FN d'avoir utilisé des moyens du Conseil régional pour faire sa campagne présidentielle de 2012.

- Guyane : La détermination des manifestants ne faibli pas. Ils occupent depuis mardi 4 avril, le centre spatial de Kourou fermé depuis le début du mouvement social. Aucune fusée ne décollera tant qu'ils ne seront pas entendus.



-Fessenheim: Le sort de la plus vieille centrale de France sera fixé dès jeudi 6 avril. Le conseil d'administration d'EDF se prononcera lors d'un vote au résultat incertain , sur la promesse de François Hollande, tant attendu par les écologistes...



- Syrie : Le bilan de l'attaque chimique contre une ville syrienne est d'au moins 72 morts, dont 20 enfants. L'opposition syrienne a accusé "le régime de Bachar" d'avoir perpétré cette attaque. Washington, Londres et Paris ont également accusé Damas qui nie et incrimine les rebelles.



- Justice : une solution pour pallier aux manques de moyens dans les tribunaux : le parquet de Bobigny s'est équipé d'un nouveau standard téléphonique de 300.000 euros et financé grâce à l'argent saisi dans les affaires de drogue.