publié le 05/04/2017 à 08:00

C'était une première dans l'histoire médiatique des élections françaises. Le débat télévisé réunissant la totalité des onze candidats à la présidentielle s'est tenu mardi 4 avril au soir sur BFM TV et CNews. On constate qu'un seul débat à onze suffira amplement. C'était long, fastidieux, cacophonique, parfois caricatural. Avec cette impression d'être plus au spectacle que devant un débat de présidentielle.



Il était sans doute nécessaire d'organiser ce débat parce que c'est démocratique, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au final, il en ressort que parmi les onze, un peu moins de la moitié sont réellement prétendants à la magistrature suprême. Il faut toujours avoir en tête qu'il s'agit de départager des candidats à l'Élysée, pas à la tête d'un syndicat.

On avait face à nous onze candidats sur des planètes différentes. Et surtout deux équipes. D'un côté, cinq candidats, ceux que l'on appelle "les gros candidats", plutôt sur la réserve, histoire de ne pas trop s'abîmer, avec un François Fillon très apathique, un Benoît Hamon et une Marine Le Pen qui ont eu du mal à s'imposer, un Emmanuel Macron plutôt agile mais pas exceptionnel, et un Jean-Luc Mélenchon fidèle à lui même, toujours très pédago. Et de l'autre côté, six "petits candidats" prêts à en découdre, parce qu'ils n'avaient rien à perdre.