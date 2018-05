publié le 24/05/2018 à 19:19

À Rome, Giuseppe Conte a été nommé président du Conseil. C'est une aventure inédite et dangereuse qui commence en Italie : à la suite des dernières élections législatives, ce sont deux partis de mouvement anti-système qui l'ont emporté, démagogiques, revendicatifs, qui étaient à couteaux tirés l'un vis à vis de l'autre. Or, la seule majorité qu'il a été possible de composer est leur association au gouvernement. Ils ont des programmes qui sont complètement contradictoires : la Ligue du Nord veut un programme à la fois très répressif vis-à-vis des immigrés et de la sécurité mais aussi très libéral avec des baisses d'impôts. En revanche, le Mouvement 5 étoiles veut augmenter considérablement les dépenses sociales.



Le président du Conseil qui a été désigné est un universitaire honorable mais il n'aura pratiquement pas de pouvoir vis-à-vis des deux chefs de partis et les Italiens, en plus, sont totalement à cran. Cette Italie va aussi poser un gros problème à l'Europe : les deux partis sont tous les deux, au moins eurosceptiques, au pire europhobes. Le programme qu'ils proposent sera incompatible avec les principes de Bruxelles donc il y aura forcément des conflits, le ton montera beaucoup et il pourrait y avoir des poussées nationalistes en Italie. Un scénario qui bloque la politique européenne d'Emmanuel Macron, arrivé à l'Elysée avec un bouquet d'idées neuves pour l'Europe.