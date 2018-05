publié le 22/05/2018 à 19:18

Les annonces d’Emmanuel Macron sur les banlieues ne sont pas ambitieuses parce qu’elles ne veulent pas l’être, selon Alain Duhamel. Jean-Louis Borloo a présenté un plan applaudi par les élus locaux et ce mardi 22 mai, le président de la République a expliqué très poliment qu’il ne croyait plus en ce genre de plan.



Selon Emmanuel Macron, ces plans ont eu leur utilité mais que désormais il fallait essayer autre chose. Il préfère donc mettre en place une panoplie de mesures plus modestes et ponctuelles. Les propositions saluées de Borloo ont subi la loi du changement de méthode. Emmanuel Macron a aussi eu l’impression que celui-ci cherchait à lui imposer les réponses. Et une autre raison est le coût : cela aurait coûté très cher et l’argent manque.

Les élus locaux, notamment de l’opposition sont très mécontents. En tout cas, Jean-Louis Borloo est gagnant dans toutes les hypothèses, car si la méthode Macron rate, on dira : "C’est Borloo qui avait raison", et si elle fonctionne on dira : "Évidemment c’était les idées de Borloo".