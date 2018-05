publié le 09/05/2018 à 07:23

Nicolas Dupont-Aignan est très fier de son piège tendu aux Républicains, selon un de ses proches. Ce piège, c'est ce référendum sur la politique d'immigration que Laurent Wauquiez propose aussi de son côté.



Pour consulter les Français, il faut réunir 4,6 millions de signatures, et surtout l'accord de 185 parlementaires. Autant dire que même avec le soutien de LR, c'est mission impossible. "Mais la pétition n'est qu'un prétexte", précise un proche du président de Debout la France.

Le vrai sujet, c'est le rapprochement entre le Front national, Debout la France et Les Républicains. Sauf que Laurent Wauquiez ne veut pas en entendre parler. Virginie Calmels, sur RTL, a dénoncé de la "tambouille politicienne". La porte principale des Républicains est fermée à double tour.

Discussions en coulisses

En coulisses, ça discute. Des échanges existent. On a beaucoup parlé de Thierry Mariani et de Marine Le Pen. Philippe Meunier, vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et ancien député de la Droite populaire, a eu, d'après nos informations, des contacts avec Nicolas Dupont-Aignan récemment.

Le leader de Debout la France a aussi rencontré Henri Guaino il y a quelques jours pour lui proposer de le rejoindre. Mais l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois refusé.



Chez Les Républicains, il y a de l'inquiétude, mais surtout de la lassitude. "Bien sûr que ça brouille notre message, bien sûr que ça nous affaiblit, on ne parle que de ça", peste un cadre de LR. Un membre du parti reconnait que Nicolas Dupont-Aignan est "moins facho et moins affreux que Marine Le Pen", mais qu'il n'y a aucun intérêt politique à faire alliance avec lui.



En tout cas, chez Les Républicains, on cherche à reprendre la main pour faire oublier ce référendum sur l'immigration. La droite mise beaucoup, notamment, sur la loi Asile et Immigration qui arrive au Sénat et qu'elle compte durcir.