publié le 06/05/2018 à 12:55

Nicolas Dupont-Aignan veut unir les forces de droite et notamment sur l'un de ses sujets de prédilection : l'immigration. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 6 mai, le président de Debout la France a ainsi proposé une réunion de travail sur ce thème à Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, respectivement présidents du Front national et des Républicains.



"Nos électeurs attendent l'union", a déclaré l'ex-candidat à la présidentielle. "Ce que je veux c'est un trio avec un FN qui veut évoluer et des Républicains qui ne soutiennent pas la politique d'Emmanuel Macron", a affirmé Nicolas Dupont-Aignan, qui estime que "Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ne peuvent pas gagner seuls".

L'élu de l'Essonne voit encore plus loin et plaide pour un "un projet politique" pour les élections européennes de 2019. "La future coalition qui va des Républicains au Front national ne marchera que si le projet est sérieux, élaboré", prévient-il.

"J'ai initié une démarche d'union des droites avec ma proposition de référendum", a-t-il expliqué. Avec le sénateur Jean-Louis Masson, il a en effet déposé un référendum d'initiative populaire sur l'immigration autour de propositions communes à différents partis : Debout la France, les Républicains, le Front national, "qui permettrait enfin de consulter les Français sur ce sujet fondamental".

Une union des droites souhaitée depuis longtemps

Ce n'est pas la première fois que le député de l'Essonne émet le souhait de s'allier avec les deux partis. Le 23 février dernier sur RTL, il avait déclaré vouloir "bâtir un programme d'union" avec les Républicains et le Front national avec comme objectif de rassembler "les amoureux de la France". "Je vois que les électeurs du Front national, des Républicains, de Debout la France veulent l'union des hommes politiques de droite et des patriotes", avait-il soutenu.



Il avait à l'époque fait un premier pas vers les Républicains, en adressant une lettre ouverte à Laurent Wauquiez. "Depuis des mois, vous reprenez les thématiques que je n’ai cessé de porter avec mes amis de Debout la France notamment sur l’Europe, la Nation, l’immigration, la sécurité", pouvait-on lire sur le document publié par RTL.fr.



Nicolas Dupont-Aignan, qui avait conclu une alliance avec Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle l'an passé est "convaincu par ce beau projet politique" d'union des droites, comme il l'avait expliqué il y a quelques mois.